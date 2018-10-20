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  3. 20 Ekim 2018 16:24

41 yavru piton ilgi odağı oldu

Antalya Akvaryum bünyesinde tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen 41 yavru piton, ilgi odağı oldu.

41 yavru piton ilgi odağı oldu

Antalya'da egzotik ve tropik canlıların camdan akvaryumlar (teraryum) içinde yaşadığı WildPark, yeni dünyaya gelen piton yavrularıyla renklendi. .

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41 yavru piton ilgi odağı oldu

Biri dişi, 2 yetişkin pitonun yaşadığı WildPark'ta geçen ay doğum yapan dişi piton, 41 yavru dünyaya getirdi.

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41 yavru piton ilgi odağı oldu

Karantina odasında bakımları yapılan piton yavrularının boyları 15 ila 30 santimetre arasında değişiyor.

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41 yavru piton ilgi odağı oldu

Yavruların birkaç yıl içinde yetişkin olacağı ve boylarının da 4 ila 6 metreyi bulacağı belirtildi

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