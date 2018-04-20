415 milyon euro harcanan hastane açılıyor

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1610 yataklı hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.

