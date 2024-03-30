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42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor

Sivas’ta sunduğu 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.

Kaynak: İHA
42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor - Resim: 1
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42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor - Resim: 2

Tarımın kalbi Sivas’ta sunduğu 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.

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42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor - Resim: 3

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, endüstriyelleşmenin yaygınlaşması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşme eğilimiyle artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. 

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42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor - Resim: 4

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bölgeye bir istihdam sağlayıp koyun yetiştirmek amacıyla bir girişimde bulunan ve aile çobanı arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için sağlanacak olan maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkânlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor.

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