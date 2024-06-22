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43 ilin bağlantı noktasında dönüş yoğunluğu

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri, kilit kavşakta denetimlerini artırdı.

Kaynak: DHA
43 ilin bağlantı noktasında dönüş yoğunluğu - Resim: 1

Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 

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43 ilin bağlantı noktasında dönüş yoğunluğu - Resim: 2

43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu 2 gün önceden başladı.

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43 ilin bağlantı noktasında dönüş yoğunluğu - Resim: 3

 Bugün de özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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43 ilin bağlantı noktasında dönüş yoğunluğu - Resim: 4

Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. 

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