43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğuna yağış da eklenince yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Çok sayıda yaralı var.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Ankara-Samsun kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, bazı güzergahlarda da trafik durma noktasına geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede öğlen sonrası aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle de 4 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda H.O.G. idaresindeki hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan D.A., H.G., E.A. ve T.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada ise E.K.'nın kullandığı ticari taksi ile A.Ü.'nün idaresindeki yabancı plakalı otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan S.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında da E.Ç. hakimiyetindeki 38 FL 941 plakalı hafif ticari araç, Ş.D.'nin kullandığı cip ve H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan N.D. hastaneye sevk edildi.
Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağındaki kazada da A.K.'nın kullandığı otomobil ile H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan S.A. ile S.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anını anlatan sürücü H.S. "Kavşaktan dönecektim süratim 50 ise 30'a düştüm. Arkadaş öyle bir hızlı geldi ki 80 ile mi 100 ile mi geldi bilemiyorum arkadan vurdu bana. Sıçradım o tarafa gittim. Allah'a şükürler olsun herhangi bir zarar yok" dedi.