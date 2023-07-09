43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!

Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağındaki kazada da A.K.'nın kullandığı otomobil ile H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan S.A. ile S.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anını anlatan sürücü H.S. "Kavşaktan dönecektim süratim 50 ise 30'a düştüm. Arkadaş öyle bir hızlı geldi ki 80 ile mi 100 ile mi geldi bilemiyorum arkadan vurdu bana. Sıçradım o tarafa gittim. Allah'a şükürler olsun herhangi bir zarar yok" dedi.