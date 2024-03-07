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43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar

Meksika'da 43 öğrencinin gözaltında kaybolmasıyla ilgili eylem yapan protestocular, Devlet Başkanı Obrador içerideyken Ulusal Saray'ın kapısını kırdı.

Kaynak: AA
43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar - Resim: 1

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor.

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43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar - Resim: 2

Son olarak protestocular Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı düzenlediği sırada kamyonla Ulusal Saray'ın kapısını kırdı.

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43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar - Resim: 3

Obrador, İçişleri Bakanlığı müsteşarının göstericilerle ilgileneceğini belirterek, "Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız, biz baskıcı değiliz. Sorun yok, kapı tamir edilecek" ifadelerini kullandı.

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43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar - Resim: 4

Obrador, basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bize karşı bir hareket. Bu çok açık bir provokasyon planıdır" dedi.

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