43 öğrenci gözaltında kayboldu, başkanlık sarayını bastılar
Meksika'da 43 öğrencinin gözaltında kaybolmasıyla ilgili eylem yapan protestocular, Devlet Başkanı Obrador içerideyken Ulusal Saray'ın kapısını kırdı.
Kaynak: AA
Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor.
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Son olarak protestocular Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı düzenlediği sırada kamyonla Ulusal Saray'ın kapısını kırdı.
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Obrador, İçişleri Bakanlığı müsteşarının göstericilerle ilgileneceğini belirterek, "Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız, biz baskıcı değiliz. Sorun yok, kapı tamir edilecek" ifadelerini kullandı.
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Obrador, basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bize karşı bir hareket. Bu çok açık bir provokasyon planıdır" dedi.
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