43 yıl sonra döndüğü köyüne pizzacı dükkanı açtı

Köye Türkiye'nin her tarafından turistler geldiğini belirten Dal, "Güzel insanlar ile karşılaşıyoruz. Almanya'da bu işi 24 sene yaptım. Oradan geldi aklıma bu fikir. Binayı da sıfırdan inşa ettik. Burada elektrik, su, hiçbir şey yoktu. Amcaoğlum ile birlikte yaptık burayı. Bir sene oldu, çok iyi gidiyor” diye konuştu. Pizzalarının ince ve oldukça büyük olduğunu söyleyen Dal, "Türkiye ve Avrupa genelinde tanındık. Türkiye'de yeni bir stil yaptık. Pizzalarımız İsveç stilidir, ince ve çok büyüktür. En az 40 santim büyüklüğünde yapıyoruz. İnce olduğu için mideye de rahatsızlık vermiyor. Yiyen bir daha yiyor. Bu pizzayı denemeyen herkesi davet ediyorum buraya. Gelen bir daha geliyor” şeklinde konuştu.