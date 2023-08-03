45 bin yıl sonra yeniden canlandı: İşte yürüyen ilk insan...
Bilim insanları, yeryüzünde ilk kez yürüyen modern insanlardan (homo sapiens) birini, 45 bin yıl sonra yeniden canlandırdı.
Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir ekip, dünya üzerinde yürümüş olan “en eski insan”ın yüzüne hayat verdi. Bu olağanüstü keşif, 70 yıl önce Çekya'da bulunan kadının kırık kafatasının dijital modeline dayanıyor.
Zlatý kůň ya da altın at olarak adlandırılan kadının yaklaşık 45 bin yıl önce yaşadığı ve modern insanların atalarının Afrika'dan göç etmesinin ardından Avrasya'da yaşayan ilk homo sapienslerden biri olduğu düşünülüyor.
Yüz yaklaştırma olarak bilinen yüz yeniden yapılandırma süreci, adli tıp çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir teknik. Bu vakada ekibin antik kafatasına doğrudan erişimi yoktu. Bunun yerine, daha önce bu yılın başlarında Tutankamon'un yüzünü yeniden oluşturmak için kullanılan kaydedilmiş ölçümleri ve referans görüntüleri kullanıldı.
Bununla birlikte, Zlatý kůň'un yüzünün dijital modeli, soyu hakkında ilgi çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Kadının genomunun yaklaşık yüzde üçü Neandertal soyundan geliyordu. Ancak, Zlatý kůň'un özellikleri modern insanlarınkine benziyordu ve erken insan atalarına kıyasla oldukça büyük beyinlere sahipti.