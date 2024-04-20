45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu
Muğla’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ağaçlar devrildi, çatı uçtu, kopan elektrik telleri patlamalar yol açtı.
Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı şiddetli yağış, fırtına, taşkın ve çatı uçması uyarısı sonrası Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü.
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Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıkarak bariyerler üzerinde asılı kaldı.
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Menteşe Bayır Mahallesinde ise ahşap çatı fırtına sonrası çöktü. Menteşe’nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evin önündeki dut ağacı fırtınaya yenik düşerek yan yattı.
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