4.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu göründü! Uzman isim açıkladı
EYT düzenlemesinde gözler Aralık ayına çevrildi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş düzenlemenin içeriğini merak ederken, SSK Başuzmanı İsa Karakaş, ''Tüm EYT'lilere emeklilik göründü'' ifadelerini kullandı.
Milyonların gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının tamamlandığını, Aralık ayında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.
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Çalışmanın içeriği paylaşılmasa da iktidar kanadından gelen açıklamalar önemli ipuçları barındırıyor.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “4 buçuk milyon emekçimizin tamamının EYT kapsamında o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını sağlayacağız. 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak” dedi.
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SSK Başuzmanı İsa Karakaş, AK Parti'den yapılan umut verici açıklamayı Youtube kanalında değerlendirdi.
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