4.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu göründü! Uzman isim açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “4 buçuk milyon emekçimizin tamamının EYT kapsamında o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını sağlayacağız. 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak” dedi.