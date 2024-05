4,5 milyon liralık yolsuzluk iddiası sonrası tüm öğretmenlere çağrı

YOLSUZLUĞU ANLATTI



Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıp, bu durumu öğretmenlerin fark etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ellialtıoğlu, şunları aktardı:

“Bizim KBS denilen bir sistemimiz var. Ücretlerimizi aldığımız sistem. Maliye Bakanlığı’na bağlı olan bir sistem. Burada, her şey bunun üzerinde dönüyor. Burada bu sistemi kullanan gerçekleştirme görevlisi olan müdür yardımcısıyla, harcama yetkilisi olan müdür beyin imzaları var. Müdür yardımcısı arkadaş, her şeyini doğru yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Okuldaki evraklar, her şey doğru. Öğretmenlere gösterilen evraklar doğru. Müdür bey sistemde bordroyu onaylayıp, göndermeden önce tekrar ekleme yapıyor. Bunu hiçbir öğretmen fark etmiyor. Fark etmesinin de zaten imkanı yok.

Öğretmen normal bordrosunu görüyor, okul müdürü ek bordrolar yapıyor. Benim sıkıntı yaptığım konu, bu nasıl ilçe milli eğitimdeki memurun gözünden kaçıyor? Nasıl oradaki şefin gözünden kaçıyor? Nasıl şube müdürünün gözünden kaçıyor? Nasıl ilçe milli eğitim müdürünün gözünden kaçıyor? Çünkü bizim alacağımız ek ders ücretleri, sene başında okul müdürünün imzasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve kaymakamlığa onaya gönderiliyor.

Benim her ay alacağım ek ders saati bellidir. Bu onayları, ilçe milli eğitime veriyoruz ki bunların kontrolü yapılsın diye. Hadi diyelim ki normal zamanda kaçırdınız. Yüzlerce, binlerce öğretmen var. Yaz tatilinde bir öğretmene 150 saat ek ders yazılması normal mi? Aynı okulda bir sürü öğretmene bu şekilde ek ders yazıldığında oradaki memur, şef, şube müdürü veya ilçe milli eğitim müdürü, ‘Kardeşim yaz tatilinde öğretmen çalışmıyor ki. Nasıl ek dersiniz yazıyorsun?’ demiyor mu?

Doğum izninde olan öğretmene ek ders yazılıyor. Raporlu olan öğretmene ek ders yazılıyor. Bunların kontrolü yapılmayacaksa, oradaki, destekteki memur arkadaşlar ne iş yapıyor?”