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459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı

Tokat'ta avcılar, çilek tarlasına zarar veren 459 kilogram ağırlığındaki bir domuzu avladı.

Kaynak: DHA
459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı - Resim: 1

Tokat’ın Erbaa ilçesinde avcılar, 459 kiloluk yaban domuzu avladı.

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459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı - Resim: 2

Erbaa ilçesine bağlı Kozlu’da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği’nden yardım istedi.

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459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı.

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459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı - Resim: 4

Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi.

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