459 kiloluk canavar, avcılardan kaçamadı

Erbaa ilçesine bağlı Kozlu’da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği’nden yardım istedi.