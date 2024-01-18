46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor
KKTC'de Gazimağusa bölgesinde yer alan ve 46 yıl aradan sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.
Türkiye'nin de desteğiyle, Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.
Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunuldu. Bu alana belediye tarafından şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.
Belediye tarafından bölgeyi ziyaret edenlerin plaj bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılıyor.