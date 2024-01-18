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  4. 46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor

46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor

KKTC'de Gazimağusa bölgesinde yer alan ve 46 yıl aradan sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

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46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor - Resim: 2

Türkiye'nin de desteğiyle, Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

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46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor - Resim: 3

Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunuldu. Bu alana belediye tarafından şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.

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46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor - Resim: 4

Belediye tarafından bölgeyi ziyaret edenlerin plaj bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılıyor. 

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