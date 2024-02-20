47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bundan 47 yıl önce henüz 1 yaşındayken yalnız başına dolaşırken bulunan genç kadın şimdi her yerde ailesini arıyor.
İzmir'de yaşayan Güler Güven (48), 47 yıl önce 1 yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na, sonra da kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, 22 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirterek, "Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum" dedi.
Ev kadını ve 1 çocuk annesi Güler Güven, 13 Mart 1977'de henüz 1 yaşındayken kentin en işlek noktalarının olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolanırken zabıta ekipleri tarafından bulundu. Kemeraltı Polis Noktası'na götürülen ardından Anafartalar Polis Merkezi'ne teslim edilen Güler Güven'in herhangi bir yakını çıkmayınca, Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na teslim edildi. Güler Güven'i, 6 ay sonra Ayşe-Çetin Güven çifti evlatlık edindi.
Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi. Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı. Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı.