47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor

Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi. Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı. Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı.