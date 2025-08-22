5 bin TL için akılalmaz dolandırıcılık anı kamerada

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Savır, "Arkadaşı tanımıyoruz, 'klimacıyım, servisten geliyorum' dedi ve çift cam yaptırdı. O sırada başka bir müşteri geldi ve ben onunla ilgilenirken arkadaş IBAN'a parayı atacağını söyledi. IBAN'a parayı göndermiş gibi yapıp arabasına bindi ve gitti. Birde parayı göndermiş gibi yapıp el sallayıp gitti. Göndermediğini hemen fark ettim, belki dönüş yapar diye bekledik ama dönmedi. Yoğunluk nedeniyle telefon numarası falan almadık. 5 bin liralık bir mağduriyetimiz var. Parasında değiliz ama emeğimize üzülüyoruz. Bir şey söyleyemiyorum, vicdanına bırakıyorum. Bilerek yaptı demiyorum ama insan hatasını fark eder. Akşama kadar getirmezse parayı gidip karakola şikayetçi olacağım" dedi.