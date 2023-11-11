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5 dakika yetti! Cadde sular altında kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sadece 5 dakika süren sağanak yağış caddeyi göle çevirdi.

Kaynak: DHA
5 dakika yetti! Cadde sular altında kaldı - Resim: 1

Edremit ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve 5 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çayiçi Caddesi'nde biriken yağmur suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taşan rögarlardan gelen sularla cadde dereye döndü. 

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5 dakika yetti! Cadde sular altında kaldı - Resim: 2

Sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken, bazı vatandaşlar da giderleri açmaya çalıştı.

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5 dakika yetti! Cadde sular altında kaldı - Resim: 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşların kuvvetli yağmura karşı hafta sonu boyunca dikkatli olması ve önlem alması istendi. 

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5 dakika yetti! Cadde sular altında kaldı - Resim: 4

Açıklamada, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Balıkesir'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Sel, ulaşımda aksamalar, hortum, çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi. 

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