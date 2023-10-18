5 değil, 10 değil! Gazze'deki sağlık tesisleri 51 kez vuruldu!

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise Gazze'deki sağlık çalışanlarının hastalarına bakma ya da kendi hayatlarını kurtarmak için kaçma ikilemiyle baş başa bırakılmasının "insanlık dışı" olduğunu ifade etti. Ryan, doktorların ve hemşirelerin hastalarını kendilerine tercih ettiklerini söyledi. Ryan, "Bu çatışmanın tüm tarafları için sağlık tesislerinin nerede olduğu kesinlikle açık. Sağlık hizmetlerinin bir hedef olmadığı kesinlikle açık. Bu, uluslararası insancıl hukukta da yer alıyor. Bunun geçtiğimiz hafta tekrar tekrar ihlal edildiğini görüyoruz. Bunun durması gerekiyor." dedi.