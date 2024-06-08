5 dev bankadan altın tahmini: Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi?
Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları tüm zamanların zirvesini gördükten sonra düşüşe geçti. Peki bankaların altın fiyatları tahmini ne yönde? İşte dünyanın en büyük bankalarının 2024 yılı için altın tahminleri...
Altın fiyatları, 2024 yılı içerisinde rekor seviyeye yükseldi. Ons altın 2.450 dolara, altının gram fiyatı 2.540 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Merkez bankalarının faiz kararına odaklanan altın fiyatları son günlerde aşağı yönlü dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı. Beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisiyle ons altının fiyatı 2.388 dolardan 2.287 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 2.293 dolardan, gram altın ise 2.384 liradan kapatarak yatırımcısını üzdü. Peki altın fiyatlarında yön neresi? Dev bankaların altın fiyatı tahminlerini sizin için derledik.
İSVİÇRELİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ
İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları için tahminini güncelledi. UBS, yaklaşan ABD seçimleri ve ABD mali açığına ilişkin endişelerin, 2024'ün ikinci yarısında altın fiyatlarının yükselmesi için daha fazla katalizör görevi görebileceğini söyledi.
Yatırım bankası 2024 yılında altın fiyatlarının önceki tahminlere göre yüzde 8 artışla ortalama 2 bin 365 dolar olmasını beklerken, yılsonu hedefini 2 bin 600 dolar olarak belirledi. UBS, önümüzdeki iki yıl içinde altın fiyatlarının 2 bin 800 doları aşacağını öngördü.
Analistler gümüşte 2024 ortalaması için tahminlerini yüzde 14, yıl sonu tahminlerini ise yüzde 20 yükseltti. İsviçreli yatırım bankası gümüşte 2024 ortalaması için fiyat tahminini 30,5 dolara yükseltirken yılsonu fiyat hedefini 36 dolara çıkardı.
COMMERZBANK'DAN ALTIN TAHMİNİ
Almanya merkezli Commerzbank yayınladığı raporda gümüş ve altın fiyatları için tahminlerini güncelledi.
Commerzbank, ons altın fiyatının 2024'ün ikinci yarısında 2300 dolar seviyesine gerileyeceğini öngördü.
Banka gümüş için 2024 ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini yükseltti. 2024 sonu için ons gümüş fiyatı tahminini 29 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine çıkaran Commerzbank, 31 dolar olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar olarak güncelledi.
JPMORGAN TAHMİNİ
JPMorgan ons altın ve gümüşte 2024 ve 2025 yılları için fiyat tahminlerini duyurdu.
JPMorgan, altın fiyatının 2024 yılında ons başına 2315 dolar olacağını tahmin ederken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını öngördü.
2024 için gümüş fiyatını ons başına 27 dolar olarak tahmin eden JPMorgan, 2025'te fiyatın ons başına 30 dolar olmasını bekliyor.