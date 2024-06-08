5 dev bankadan altın tahmini: Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi?

İSVİÇRELİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları için tahminini güncelledi. UBS, yaklaşan ABD seçimleri ve ABD mali açığına ilişkin endişelerin, 2024'ün ikinci yarısında altın fiyatlarının yükselmesi için daha fazla katalizör görevi görebileceğini söyledi.

Yatırım bankası 2024 yılında altın fiyatlarının önceki tahminlere göre yüzde 8 artışla ortalama 2 bin 365 dolar olmasını beklerken, yılsonu hedefini 2 bin 600 dolar olarak belirledi. UBS, önümüzdeki iki yıl içinde altın fiyatlarının 2 bin 800 doları aşacağını öngördü.

Analistler gümüşte 2024 ortalaması için tahminlerini yüzde 14, yıl sonu tahminlerini ise yüzde 20 yükseltti. İsviçreli yatırım bankası gümüşte 2024 ortalaması için fiyat tahminini 30,5 dolara yükseltirken yılsonu fiyat hedefini 36 dolara çıkardı.