5 gün boyunca kuyuda mahsur kalan çocuktan acı haber
Fas'ta 5 günün ardından mahsur kaldığı kuyudan kurtarılan 5 yaşındaki Rayan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Fas’ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü’nde günlerdir süren bekleyiş üzücü haber ile sonuçlandı. 1 Şubat Salı günü Fas saati ile 15:00 sularında evlerinin yakınındaki 32 metrelik sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Faslı erkek çocuğu Rayan günler süren kurtarma çalışmalarının ardından kuyudan çıkarıldı. Rayan’ın hayatını kaybetmiş olduğu açıklandı. Küçük çocuğun cenazesi polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alındı.
Fas Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada Kral 6. Muhammed’in küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Geçtiğimiz Salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan’a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca Çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılması çalışmalarına başlandı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan’ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edildi. Ayrıca küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verildi.
Rayan’ı kurtarma çalışmaları kısa zamanda Fas’ın en önemli gündem konusu olurken olay dünya basınında da geniş yer buldu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Rayan için dua ederken sosyal medyada defalarca destek kampanyaları yapıldı. Haberlerin yayılması ile kazı alanında büyük bir kalabalık oluştu.