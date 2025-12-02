5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış

Yapılan incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. B.İ'nin evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah’a emanet olun" yazılı bir veda mektubu bıraktığı ve evindeki av tüfeğini de alarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.