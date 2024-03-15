5 il için son yerel seçim anketinden ''sürpriz'' çıktı
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 5 ilde gerçekleştirdiği son yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında partilerin "kesin" gözüyle baktığı illerdeki oy oranı değişikliği dikkat çekti.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler artık sadece 16 gün kalmışken, kamuoyu araştırma şirketleri de son yerel seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. İl il yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklamayı sürdüren ORC araştırma tam 5 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
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ORC'nin anketlerinde 31 Mart seçimlerinde sürprizlerin yaşanabileceği gözler önüne serildi. İşte ORC'nin Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ ve Kars anketlerinin sonuçları...
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ÇANAKKALE
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DENİZLİ
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