5 il için son yerel seçim anketinden ''sürpriz'' çıktı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler artık sadece 16 gün kalmışken, kamuoyu araştırma şirketleri de son yerel seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. İl il yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklamayı sürdüren ORC araştırma tam 5 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.