5 ilde, 6 noktada orman yangını
Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla, Denizli ve Balıkesir, Aydın ve Manisa'daki 6 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI
Muğla’da Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'daki ikinci orman yangını ise Milas'ta çıktı.
Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.