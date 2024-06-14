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5 ilde, 6 noktada orman yangını

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Ajanslar
5 ilde, 6 noktada orman yangını - Resim: 1

Muğla, Denizli ve Balıkesir, Aydın ve Manisa'daki 6 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Muğla’da Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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5 ilde, 6 noktada orman yangını - Resim: 3

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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5 ilde, 6 noktada orman yangını - Resim: 4

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'daki ikinci orman yangını ise Milas'ta çıktı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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