5 ilde borsa vurgunu operasyonu! Lüks villada yakalandılar

22 Şubat tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran bir kişi, 2024 Kasım ayında facebook üzerinden Akıllı Hisse Yatırımı isimli bir sayfada hisse yatırımı gördüğünü, Whatsapp grubuna üye olduğunu, yatırım grubunda birçok üye olduğunu, yatırım uzmanının telefonuna program kudurduğunu, yatırım uzmanlarının yönlendirmeleri ile hisse alım-satımı vaadiyle banka hesaplarından toplamda 2 milyon 400 bin lire transfer yapıldığını ihbar etti. Programa göre sözde kazancının sürekli arttığını ancak parasını çekemeyince sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anladığını bildiren kişinin ihbarıyla soruşturma başlatıldı.