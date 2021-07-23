5 ilde denize girmek yasaklandı
Art arda gelen boğulma haberleri ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilde denize girmek yasaklandı. Bazı vatandaşların ise yetkililerin tüm uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettiği görüldü.
BARTIN
Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı İnkum’da sabah saatlerinde etkili olan poyraz nedeniyle dalgalar oluştu.
Bayramın 4’üncü günü gelenler, denize girilmesi yasak anlamına gelen kırmızı flama ile karşılaştı. Jandarma ve zabıta ekipleri plajda ATV ile gezerek, tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. Cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri dışarıya çıkardı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Dalgalı olan ve tehlike yaratan günlerde sahildeki direklere kırmızı flamayı asıyoruz. Bugün de çeken akıntı ve kum kayması olduğunu tespit ettik ve denize girilmesini yasakladık. Şu anda jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile cankurtaranlarımız denize girenleri dışarıya çıkartıyor.
İnkum’da aşırı bir turist yoğunluğu var. Ekiplerimiz insanlarımızın can sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
ŞİLE / İSTANBUL
Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Sabah saatlerinden itibaren Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı. Yasağın ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor, dalgaların durumuna göre yeni karar alınması beklenecek.
Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü. Denizde kaybolanlar için arama çalışmaları devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.