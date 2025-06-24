5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var
Zonguldak'ta 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.00 sıralarında Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.
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Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu.
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Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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1'i ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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