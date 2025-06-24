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5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var

Zonguldak'ta 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 13.00 sıralarında Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. 

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5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var - Resim: 2

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. 

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5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var - Resim: 3

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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5 katlı apartmanda patlama: Yaralılar var - Resim: 4

1'i ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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