5 katlı bina tahliye edildi

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasının olduğu inşaat ve yanındaki binaları kontrol eden ekipler, tedbir amaçlı olarak bitişikteki 24 daire bulunan 5 katlı Alaettin Kurt Apartmanı'nı tahliye etti. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, boşaltılan apartmanın mühürlenmesine karar verildi. Apartman sakinlerinden bazıları geceyi geçirmek için yakınlarının evine giderken diğer vatandaşlar da kamu kurumlarınca tahsis edilen konaklama yerlerine götürüldü.