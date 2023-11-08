5 katlı bu binayı titreşim yıktı
Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı.
1 / 3
Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
2 / 3
<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x8pg78h" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
3 / 3