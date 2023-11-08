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5 katlı bu binayı titreşim yıktı

Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
5 katlı bu binayı titreşim yıktı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı. 

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5 katlı bu binayı titreşim yıktı - Resim: 2

Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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5 katlı bu binayı titreşim yıktı - Resim: 3

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