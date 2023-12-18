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5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada

Şanlıurfa'da yol ortasında çıkan kavgada 5 kişi, aralarında aldıkları 1 kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

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5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada - Resim: 2

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. 

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5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada - Resim: 3

Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı. 

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5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada - Resim: 4

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. 

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