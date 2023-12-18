5 kişi, 1 kişiye saldırdı! Ölümüne dayak kamerada
Şanlıurfa'da yol ortasında çıkan kavgada 5 kişi, aralarında aldıkları 1 kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü.
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Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
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