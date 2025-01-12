5 kişinin öldüğü izdihamın nedeni ortaya çıktı
Suriye'de Emevi Camii'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği izdihama sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımının neden olduğu ortaya çıktı.
Suriye'de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı.
Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti.
Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.
“Namaza ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı"
Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.