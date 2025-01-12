5 kişinin öldüğü izdihamın nedeni ortaya çıktı

“Namaza ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.