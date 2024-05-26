5 metrekare dükkanda 65 yıl: Baba mesleğiyle teknolojiye direniyor
Gaziantep’teki Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan 5 metrekarelik dükkanında 65 yıldır teknolojiye direnerek el yapımı çantalar üreten 75 yaşındaki Tahir Demirci, bu çantaları satmaya devam ediyor.
Gaziantep’te yaşayan çanta ustası Tahir Demirci, oğluyla beraber dede mesleği olan el yapımı çantaları büyük bir özenle hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaparak mesleğini yaşatıyor. Mesleği gelecek nesillere aktarabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söylüyor.
Oğlunun da bu mesleği yaşatabilmek için çalıştığını ifade eden usta Tahir Demirci, “Biz teknolojiye direniyoruz. Fabrikalar çok fazla üretim yapılabiliyor. Fakat el emeği yapan yok. Bu meslek ölüyor. Keşke oğlumla beraber bir kişi daha bu mesleği yaşatsa ama maalesef ki yok” dedi.
“TAMAMEN EL İŞİNDEN YAPIYORUZ”
Çantaları teknoloji olmadan tamamen el emeğiyle yaptığını söyleyen Demirci, “Dede mesleğimiz olan çantacı mesleğini oğluma bıraktım. Fakat çırak olmadığı için yeniden başladım. Ben oğluma yardım ediyorum. Bu çantaların hepsi oğlumun tasarımı. Tamamen el işinden yapıyoruz çantaları. Usta çırak ilişkisiyle yapılan bir iştir.”
“Zahmetli bir iştir. İğneyle kuyu kazmaktır. Fakat bu sanat ölmek üzeredir. Meslek bitti diyebilirim. Devlet bizi destekliyor. Bu zanaat ölmesin diye bizden vergi almıyor. Satışlarımız genellikle turistlere oluyor. Çantayı özel isteyen çanta severler alıyor. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz. Bence insanlar her yaşta çalışmalıdır.”