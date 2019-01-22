5 milyon emekli intibak bekliyor

YARGI YOLU KAPANDI



Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti.