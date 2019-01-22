5 milyon emekli intibak bekliyor
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. TÜED yetkilisi, “Gözümüz Meclis’te. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir” dedi.
Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.
YARGI YOLU KAPANDI
Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti.