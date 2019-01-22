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  3. 22 Ocak 2019 09:20

5 milyon emekli intibak bekliyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. TÜED yetkilisi, “Gözümüz Meclis’te. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir” dedi.

5 milyon emekli intibak bekliyor

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

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5 milyon emekli intibak bekliyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

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5 milyon emekli intibak bekliyor

YARGI YOLU KAPANDI

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti.

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5 milyon emekli intibak bekliyor

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine, üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti.

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