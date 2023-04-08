5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar!

Eskişehir’de bir firmanın baş şoförü olan Ali Efe, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon şoför olduğunu ve yüzde 70’inin meslek sebebiyle çoğu seçimde oy kullanamadığını belirtti. Bu seçimlerde otobüs şoförlerin de oy kullanabilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmasını istediklerini dile getiren Efe, “30 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Biz devamlı yolda olduğumuz için oy kullanmak gibi bir şansımız olmuyor, biz bu konuda mağduruz. Bu mesleğe başladığımdan beri toplasanız 2 ya da 3 sefer oy kullanmışımdır. Çünkü genellikle yolda oluyoruz. Kütüğümüzdeki yerden uzak olduğumuz için şehirlerarası otobüs şoförleri olarak oy kullanma şansımız yok. Bu mağduriyetin giderilmesi ve otogarlarda bize bir seçim yeri yapılması konusunda talebimiz var. Yaklaşık 5 milyon kişi benimle aynı mağduriyeti yaşıyor. Bu sayının üstü vardır, aşağısı yoktur. Her arabayı 3 kişiyle çarptığımız zaman 5 milyonun üzerinde otobüs şoförü bu oy kullanma olayından mağdur. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu sorun çözülürse mağduriyetimiz giderilmiş olur. Bazen 2 kişinin oyu için tekrar sayıma gidiliyor, 5 milyon bence çok büyük bir rakam. Mesela Gaziantep şehrinin 5 milyon nüfusu var, oranın tamamen oy kullanmadığını düşünelim” dedi.