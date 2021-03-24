5 milyon TL'lik otomobil hurdaya döndü
Aankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin yol temizliği yapan kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, hurdaya döndü.
Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Çayyolu yönüne giden Yavuz T. yönetimindeki lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan belediye aracına ve Tarık Ahmet G. yönetimindeki kurye motosikletine çarptı.
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Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı.
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Otomobil sürücüsü Yavuz T. ile motosiklet sürücüsü Tarık G. yaralanırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü.
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Belediye aracı sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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