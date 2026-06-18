5 muhtemel adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar

Türkiye'nin siyasi gündemini belirleyecek olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur senaryoları, Gündemar Araştırma ve Danışmanlık'ın Mayıs 2026 tarihli son "Türkiye Gündemi" çalışmasıyla masaya yatırıldı. Prof. Dr. Tamer Bolat yönetiminde, 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında CATI ve CAWI yöntemleriyle 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.