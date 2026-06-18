5 muhtemel adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar
Prof. Dr. Tamer Bolat yönetimindeki Gündemar Araştırma'nın anketine göre, olası bir cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakıyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu senaryoda ise Erdoğan %73 ile kazanıyor. İmamoğlu, Yavaş ve Özel'in CHP'den ayrılarak kuracağı olası bir yeni partinin ise %35 ile birinci sıraya yerleştiği ölçüldü.
Türkiye'nin siyasi gündemini belirleyecek olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur senaryoları, Gündemar Araştırma ve Danışmanlık'ın Mayıs 2026 tarihli son "Türkiye Gündemi" çalışmasıyla masaya yatırıldı. Prof. Dr. Tamer Bolat yönetiminde, 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında CATI ve CAWI yöntemleriyle 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
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Anket verilerine göre; kararsız, fikri olmayan ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu senaryosunda Erdoğan fark atarak öne geçiyor.
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