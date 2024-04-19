5 soruda kira geliri için ''pişmanım'' demenin yolu
Gelir İdaresi Başkanlığı kira, ücret ve menkul sermaye gibi gelirler elde edip, 5 Nisan'a kadar bu gelirlerine dair beyanname vermediği tespit edilen yüzbinlerce mükellef için "pişmanım" uygulaması başlatmıştı. Peki "pişmanım" deyip, ceza almadan beyanname nasıl verilir ? İşte 5 soruda 'kira beyannamesinde pişmanlık' uygulamasına ilişkin merak edilenler..
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yapılan derlemeye göre geçen yıl elde edilen gelirlere yönelik 1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi.
Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. GİB, beyanname verme süresinin sona ermesinin ardından yaptığı incelemede, gelir elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit etti. Bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin çalışmalar başlarken, kısa süre içinde bildirimlerin yapılması bekleniyor.
Beyanname vermeyen mükellefler için ise son bir olanak daha bulunuyor. Elde ettikleri bu gelirlere ilişkin beyanname vermeyen mükellefler, pişmanlık imkanından faydalanabiliyor.
Kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin verilmesine yönelik merak edilen 5 soru ve cevapları ise şöyle sıralanıyor: