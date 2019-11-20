5 yıl önce başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 yılında aldığı bir karar ile Kandıra ilçesinde bulunan baba yadigarı bir arazide bu özel sütü üretmeye karar verdi. İnsanlara günlük taze süt ulaştırmak amacı ile ‘Hamzabey’ adı altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer ineklere göre daha fazla yağ ve protein oranına sahip ayrıca Laktoz İntöleransı düşük ve insan tüketimi için daha uygun olan a² kazein içeren süt veren ‘Jersey’ cinsinde satın aldığı 10 inekle üretime başladı.