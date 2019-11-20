5 yıl önce başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Kocaeli'de 5,5 yıl önce ''jersey'' ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, şimdi taleplere yetişemiyor. Yüksek proteinli süt almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturuyor.
Kocaeli’de yaklaşık 5 buçuk yıl önce ‘Jersey’ ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 yılında aldığı bir karar ile Kandıra ilçesinde bulunan baba yadigarı bir arazide bu özel sütü üretmeye karar verdi. İnsanlara günlük taze süt ulaştırmak amacı ile ‘Hamzabey’ adı altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer ineklere göre daha fazla yağ ve protein oranına sahip ayrıca Laktoz İntöleransı düşük ve insan tüketimi için daha uygun olan a² kazein içeren süt veren ‘Jersey’ cinsinde satın aldığı 10 inekle üretime başladı.
Küçük bir işletme olarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Maviş’in ürettiği sütten satın alan vatandaşlar, diğer sütlerden farklı olduğunu görünce daha çok ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ile karşılaşan Maviş, üretimi arttırarak daha çok müşteriye ulaşmak için çiftliğini büyüttü. Maviş, 5 yıl önce 150 litrelik günlük süt üretimini 1000 litrenin üzerine çıkarttı.
Vatandaşlara protein ve yağ oranı daha yüksek olan sütü ulaştıran Maviş, taleplere yetişemez hale geldi. İzmit ilçesinde kurduğu şarküteriden ve evlere servis yaparak satış yapan Maviş’in ürettiği sütü alabilmek için insanlar adete birbiri ile yarışıyor. Gelen talepler üzerine haftanın bir günü Gölcük ilçesine minibüs ile ulaştırılan sütü almak isteyen insanlar ise sıraya giriyor. Vatandaşların ‘Jersey’ sütünü alabilmek için girdiği kuyruk ise havadan görüntülendi.