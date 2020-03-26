5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...
İtalya'da 2015 yılında yayınlanan belgeselde, Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarda SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya konuldu. Geliştirilmeye çalışılan bu virüsün direkt solunum yollarına saldırdığı kaydedildi.
Yeni tip korona virüsününün doğal yolla mı yoksa laboratuvar ortamında mı ortaya çıkarıldığı tartışmalarında İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
Şu ana kadar bilim adamları koronavirüsünün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak mutasyona uğrayarak insanlara geçtiğini iddia etmişti. Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi ve farklı iddialar da ortaya atıldı.
Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı.