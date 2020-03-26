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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 75'E YÜKSELDİ !
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  3. 26 Mart 2020 21:08

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...

İtalya'da 2015 yılında yayınlanan belgeselde, Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarda SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya konuldu. Geliştirilmeye çalışılan bu virüsün direkt solunum yollarına saldırdığı kaydedildi.

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...

Yeni tip korona virüsününün doğal yolla mı yoksa laboratuvar ortamında mı ortaya çıkarıldığı tartışmalarında İtalya'dan yeni bir iddia geldi.

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5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...

Şu ana kadar bilim adamları koronavirüsünün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak mutasyona uğrayarak insanlara geçtiğini iddia etmişti. Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi ve farklı iddialar da ortaya atıldı.

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5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...

Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı.

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5 yıl önce televizyonda yayınlanmış ! Gizli laboratuvarlarda...

Çinli yetkililer PT4 (en üst seviye) güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok da güvenli olmadığı iddia edilmişti.

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