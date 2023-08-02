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  4. 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş

5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkanlar otel görevlilerini şaşkına çevirdi.

5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş - Resim: 1

Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü. 

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5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş - Resim: 2

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken, görevliler “Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Birde havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi. 

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5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş - Resim: 3

Kadın turistin ise sık sık "restoran, restoran" dediği ve açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

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5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş - Resim: 4
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