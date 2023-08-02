5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş

Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.