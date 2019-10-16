114 yıllık rüya proje için geri sayım başladı
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid döneminde de projesi Fransız mühendislere çizdirilen '144 yıllık rüya' Karadeniz- Akdeniz Otoyolu, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 6 saate indirecek. 2020'de tamamlanması hedeflenen 818 kilometrelik yoldan 50 il faydalanacak.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, 2’nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. 1929’da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt'ün temelini attığı yolda, çalışmalar kesintili şekilde devam etti.1970’li yıllara gelindiğin de çalışmalar, olası bir Sovyet işgalinde, tankların Karadeniz’den İç Anadolu’ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle tamamen durduruldu.
2004 yılında, Ordu’dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında ‘Dereyolu’ olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı. Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi kapsamında; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay hattında toplam uzunluğu 818 kilometre olan yol projesinde çalışma yürütüldü. Sona gelinen ve 50 ilin faydalanacağı 818 kilometrelik yol, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 6 saate indirecek.
ORDU-MESUDİYE SEYAHATİ 90 DAKİKAYA DÜŞECEK
Ordu etabındaki 88 kilometrelik 1 milyar 455 milyon TL tutarındaki yol projesine, 1 milyar 213 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 87 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 80 kilometrelik kısım asfaltlanırken, 8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar halen devam ediyor. Ordu etabındaki yol projesi kapsamında, toplam uzunluğu 15.1 kilometre olan 25 adet tek tüp tünelin yapımı tamamlanırken, tünellerin elektromekanik işlerinde de çalışma yürütülüyor. Güzergah üzerinde toplam uzunluğu 331 metre olan 1 adet viyadük ile toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet köprünün de yapımı tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla 180 dakika seyahat süresi olan Ordu-Mesudiye arası 90 dakikaya düşecek.