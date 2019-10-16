114 yıllık rüya proje için geri sayım başladı

ORDU-MESUDİYE SEYAHATİ 90 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ordu etabındaki 88 kilometrelik 1 milyar 455 milyon TL tutarındaki yol projesine, 1 milyar 213 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 87 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 80 kilometrelik kısım asfaltlanırken, 8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar halen devam ediyor. Ordu etabındaki yol projesi kapsamında, toplam uzunluğu 15.1 kilometre olan 25 adet tek tüp tünelin yapımı tamamlanırken, tünellerin elektromekanik işlerinde de çalışma yürütülüyor. Güzergah üzerinde toplam uzunluğu 331 metre olan 1 adet viyadük ile toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet köprünün de yapımı tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla 180 dakika seyahat süresi olan Ordu-Mesudiye arası 90 dakikaya düşecek.