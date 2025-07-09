50 milyar TL'lik vurgun yapan ''DAĞ'' yerle bir edildi
İstanbul Fatih'te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı.
Aynı şirket çatısı altında bulunan kişilerin; tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyette bulundukları, bu şirketler ve onlara ait POS cihazları üzerinden 'POS tefeciliği' yaptıkları belirlendi.
Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden ve aynı tutarlarda işlemler yapıldığı, ayrıca yine aynı cihazlardan farklı yabancı kartlarla birer dakika arayla art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu işlemlerin büyük bölümünün akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan incelemede, yabancı kart sahiplerinin bir bölümünün komisyon karşılığında şüphelilerle anlaşmalı şekilde çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının habersizce kullanıldığı belirlendi.