50 milyar TL'lik vurgun yapan ''DAĞ'' yerle bir edildi

Bu işlemlerin büyük bölümünün akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan incelemede, yabancı kart sahiplerinin bir bölümünün komisyon karşılığında şüphelilerle anlaşmalı şekilde çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının habersizce kullanıldığı belirlendi.