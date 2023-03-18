50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi

Şüphelilerin, sahte siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerini yazan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri, daha sonra vatandaşlara telefonla ulaşarak GSM onayı aldıkları ve bu yolla birçok kişinin kripto paralarını kendi yurt dışı hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.