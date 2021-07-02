50 yaş altına 3. doz aşı yapılacak mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı

ÜÇÜNCÜ DOZ NEDEN GEREKLİ?

Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin şunları söyledi.

"Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen varyantlar düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Aşılama devam ederken diğer yandan da en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda."