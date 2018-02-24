500 köpek ortadan kayboldu !

700 CİVARI KÖPEK VARDI



EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, halk arasında köpeklerin öldürüldüğü yönünde söylentiler olduğunu belirterek, "Fakat hiçbir kanıt, delil henüz elimizde yok. Burası belediyenin alanı, MOBESE her tarafı gösteriyor. Ama bize verilen kayıtlarda köpeklerin olduğu alanı göstermiyor. Bundan da rahatsızız. Burada güvenlik görevlileri de var. Neredeydi köpekler kaybolurken bu güvenlik? Yani bunlardan rahatsızız. Köpekleri aramaya devam edeceğiz. AHBAP ile işbirliği içindeyiz.