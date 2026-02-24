51 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar sonar taramasıyla buldu

30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği THY'ye ait "Bursa" uçağının enkazını arama çalışmalarında yeni gelişme. Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi 5. dalışta uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi. Kuru, denizin içine anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.