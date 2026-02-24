51 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar sonar taramasıyla buldu
Bundan tam 51 yıl önce 1975 yılında mürettebatı da dahil 42 kişiyle birlikte Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi.
Kaynak: DHA
30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği THY'ye ait "Bursa" uçağının enkazını arama çalışmalarında yeni gelişme. Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi 5. dalışta uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi. Kuru, denizin içine anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.
30 Ocak 1975'te Türk Hava Yolları'na ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi Bursa uçağı, Marmara Denizi'ne düşerek 42 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Bu acı olayın perde arkası ise yıllar geçmesine rağmen hala tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.
51 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.
