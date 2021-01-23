53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu

Eşim kurstan sonra 'Böyle bir yer açıp birlikte işletelim, millete hizmet verelim' dedi. Ben mutfakta çalışıyorum o burada kasa tarafında çalışıyor. Bu şekilde birlikte işletiyoruz. Çalışmak evde durmaktan çok daha güzel. Burada 6 tane elemanımız var, onlar da çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar.