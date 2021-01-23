53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu
Sivas'ta yaşayan Hatice Yıldız, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle 53 yaşında ev yemekleri lokantası açtı. Yıllardır evinde ailesine yaptığı yemekleri şimdi müşterilerine sunan Yıldız, doğal yöntemlerle hazırladığı birçok çeşitle kısa sürede beğeni kazandı.
Kent merkezindeki Pulur Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk annesi Hatice Yıldız, yaklaşık 4 yıl önce KOSGEB'in girişimcilik kursuna kayıt yaptırdı. Başarıyla 2 ay süren eğitimlerini tamamlayan Yıldız, sertifikasını alarak 50 bin lira hibe desteğine hak kazandı.
Et ve Süt Kurumu'ndan emekli olan eşi Abdülkerim Yıldız'ın emeklilik ikramiyesi ve aldığı hibe desteği ile yaklaşık 150 bin lira maliyetle lokanta açan Hatice Yıldız, evde yaptığı yemekleri müşterileri için hazırlamaya başladı.
'ÇALIŞMAK DAHA GÜZEL' Sivas'a farklı lezzetler sunmak istediğini söyleyen Hatice Yıldız, "Kurs bittikten sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. 2 aylık kurstan sonra sertifikamı aldım. Devlet 50 bin TL destek verdi. O zaman eşim de emekli olmuştu birlik olduk 2018 yılında açtık dükkanımızı. Daha önce hiçbir işte çalışmamıştım. Ev hanımıydım ve sadece çocuklarıma yemek yapıyordum.
Eşim kurstan sonra 'Böyle bir yer açıp birlikte işletelim, millete hizmet verelim' dedi. Ben mutfakta çalışıyorum o burada kasa tarafında çalışıyor. Bu şekilde birlikte işletiyoruz. Çalışmak evde durmaktan çok daha güzel. Burada 6 tane elemanımız var, onlar da çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar.