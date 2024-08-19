54 saat süren kabus: Alev alev yanan orman havadan görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını 54 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında küle dönen alan, drone ile görüntülendi.
Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi.
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Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, 16 Ağustos saat 14.00 sıralarında başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saat süren çalışmaların ardından, dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Yangında zarar gören ormanlık alan, Dudaş köyü mevkisinde havadan görüntülendi.
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