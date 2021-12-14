550 milyon liralık dev projede sona doğru! Mart'ta hizmete açılıyor

Havalimanı yaş sebze ve meyve ihracatında önemli rol oynayacak

Tarım şehri olan Tokat’ta kargo taşımacılığının ekonomik ticarete değer katacağını belirten Başkan Çelik, “Yani biz insanların konforlu seyahat etmesinden öteye meyve-sebze biliyorsunuz son derece hassas yol, son derece narin ürünler. Çok iyi şartlarda, çok hızlı bir şekilde pazara, tüketiciye ulaştırılması lazım. Özellikle de yurt dışı pazarlarında hızlı bir şekilde göndermesi lazım. Raf ömrünün kısalığından dolayı biz bununla ilgili de her türlü altyapıyı hazırladık. Eski havalimanında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi kuracağız. Hemen gıda ihtisaslı havaalanının birleşim noktasında antrepomuzu işte terminal binası hepsinin planları falan yapıldı. İşte bunlar da ayrıca inşaatları devam ediyor, yapılıyor. Yani kargo uçaklarının hızlı bir şekilde Tokat'ın yöresel gıda ürünlerini alıp uluslararası pazara taşıyabilmesi için her türlü teknik altyapı oluşturuldu. İnşallah bu oluşumdan sonra da Tokat'ın hem ihracat rakamlarının hem de ekonomisini çok hızlı bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.