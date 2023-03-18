57'nci Alay korteji, Gelibolu’da

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcileri, 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünden törenle yola çıktı. 4 gün süren yolculuğun ardından kortej, ellerinde Türk bayraklı flamaları ve pankartlarıyla birlikte saat 18.30'da Gelibolu'ya ulaştı. Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz önderliğindeki kortej, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çiçeklerle karşılandı. Coşkuyla karşılanan 57'nci Alay Komitesi, yürüyüşlerini şehir merkezindeki Atatürk Anıtı önünde noktaladı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "El sallamaları, bayrak sallamaları, çocukların bizlere selam vermesi bizleri kat kat bu işi bir yıl sonrası nasıl yaparız, daha güzeline nasıl taşırız diye hep heyecanlandırıyor, şevk veriyor, enerji veriyor. Biz normal yürüyüşçüler değiliz. Öyle çıktık yollara sebebi vardı. Çünkü bilgiyi, beceriyi, belgeleri aktarmak için bizim ülkemizde onun eylemliliğini hayata geçirmen gerekiyordu, dikkatleri çekmen gerekiyordu ve biz Tekirdağ’dan başlayan, Çanakkale sürecini dikkat çeke, çeke ama tarihsel sürece katkı suna, suna yaptık" dedi.