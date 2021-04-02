58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan, 58 il için 56 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı. İşte kısıtlama ile ilgili tüm detaylar...
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokak kısıtlaması 58 ilde başladı. Kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı bir hatırlatma açıklaması yayınladı. Buna göre;
Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER
Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER
Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.