''Çingene Kızı''na ziyaretçi akını
Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı.
'Çingene kızının ailesi' diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan Milattan Sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Menad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960 yılında kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi.
İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından 'Çingene kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında iade protokolü anlaşmasına varıldı. Yoğun görüşmelerin ardından 12 mozaik, Kasım ayı sonunda Türkiye'ye getirildi ve Çingene Kız mozaiğinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne ulaştırıldı.
Müzede yapılan düzenleme ile oluşturulan alanda 12 mozaiğin dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün katıldığı törenle sergilenmesine başlandı. Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı 3 bine yakın ziyaretçi de Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.