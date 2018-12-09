''Çingene Kızı''na ziyaretçi akını

Müzede yapılan düzenleme ile oluşturulan alanda 12 mozaiğin dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün katıldığı törenle sergilenmesine başlandı. Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı 3 bine yakın ziyaretçi de Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.